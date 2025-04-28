2025年4月13日23時1分、X（旧Twitter）に「メルカリで8万のデニムを買ったら果汁グミが届いた件」という投稿がされた。投稿者の男性は、約8万円のハイブランドのデニムを購入し、手元に届くのを待っていたが、出品者から送られてきたのは、150円程度の菓子だったというのだ。この投稿は、瞬く間に1億近く閲覧され2.4万以上リポストされた。投稿者のXによると、デニムの写真はよく見ると拾い画像だったが、出品者の評価は高く、気づ