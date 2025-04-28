エアバンド、ゴールデンボンバーの樽美酒研二が２６日、自身のインスタグラムを更新。健康診断での“衝撃判定”を公開した。樽美酒は「突如現れた謎の数字『Ｃ６』、、こ、、怖い」と投稿し、健康診断結果の写真をアップ。「脂質代謝検査」の項目には、「Ｃ６」と赤文字で記入されていた。健康診断における「Ｃ６」とは一般的に「６カ月間の経過観察」を意味する。樽美酒の投稿にファンから「一番引っかからなさそうなのに…