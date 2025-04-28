【ニューヨーク共同】カナダ西部バンクーバーで祭りに集まっていた群衆に車が突っ込んだ事件で、地元警察は27日、死者が2人増え、計11人になったと発表した。負傷者は数十人としている。容疑者として拘束した運転手の男（30）に、精神疾患に関する既往歴があったことも明らかにした。原因や動機は不明だが、警察は状況や証拠などから「テロではない」としている。警察によると、事件は26日午後8時（日本時間27日正午）ごろ、フ