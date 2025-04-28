テヘラン共同】イラン南部ホルムズガン州の州都バンダルアバスの港であった大規模爆発で、地元当局は27日、40人が死亡し、800人以上が負傷したと明らかにした。国営テレビが伝えた。現場では火災が続いており、タス通信によると、友好国のロシアは消火活動に用いる航空機の派遣を申し出た。大規模爆発は26日正午（日本時間同日午後5時半）ごろに発生。地元当局は、港にある化学製品などのコンテナで爆発が起きた可能性が高い