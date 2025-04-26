4月25日、ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が、早ければ今夏にも始まることが報じられた。お笑い界の大御所が、テレビから姿を消す日も近いかもしれない。2023年末に松本人志の性加害疑惑が報じられ、翌年1月に松本は「裁判に注力するため」として芸能活動を休止。2025年3月には相方の浜田雅功が休養を発表した。そしてついに4月21日、彼らの冠番組であり、32年間も続いた長