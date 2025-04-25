転職するベストなタイミングはあるのか。ミドル世代専門転職コンサルタントの黒田真行さんは「ホワイトカラーは、35歳を過ぎると転職のハードルが一気に高くなり始める。その後、5歳ごとに求人数は半減すると考えたほうがいい」という――。※本稿は、黒田真行『いつでも会社を辞められる自分になる』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SunnyVMD※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SunnyVMD