¡Ò¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô»Í¥ÄÄÍÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Î²È¤Ë¡¢»àÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡Ú²èÁü¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿´äÀ¥¹À°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤¬½ñ¤­»Ä¤·¤¿°ä½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¢¡¢¡¢¡¡È»àÂÎ°ä´þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌ¾Á°¡É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿°ä½ñ4·î1Æü¤Î¸á¸å9»þº¢¡£ÂçºåÉÜºæ»ÔÃæ¶è¤Î¤È¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ï¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ÏµßµÞ¼Ö¤¬2Âæ¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤È¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬1Âæ¤º¤Ä¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÊÕ¤ê°ì