23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏµþËÜâÃ¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï²¦É§Äø¡£µð¿Í¤Ï2²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥Õ¥ë¥×¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÅòÀõÂç¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë»³À¥¿µÇ·½õ¤Î»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£3²óÎ¢¡¢µþËÜ¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¡¢µÈÌîÁÏ»Î¤ò¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é