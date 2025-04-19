¸½ÃÏ£´·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÂè30Àá¤Ç¡¢¸Å¶¶µü¸è¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥ó¥Ì¤¬¡¢¥Ê¥ó¥È¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Åß¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ï¥Ó¥Ö¡¦¥Ù¥¤¥§´ÆÆÄ¤«¤éÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¸Å¶¶¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç85¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î¡Ö¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤Î°­Ì´¡×¤Ë¡¢¸ÅÁã¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶Ã¤­¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø67HAILHAIL¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥·¤¬»Ä¹ó¤ÊÂÇ·â