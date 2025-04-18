ウクライナの隣国ポーランドで鉄道や橋など政府が指定する施設の撮影が禁止となりました。違反した場合には禁固刑が課せられる恐れもあります。【映像】ポーランドで鉄道など撮影禁止にポーランドでは国家防衛法が改正され4月17日から安全保障上、重要とされる約2万5000カ所での写真や動画撮影が禁止となりました。鉄道や橋、港、裁判所や、行政庁舎なども含まれていて対象施設には標識が設置されます。違反した場合は、禁固刑