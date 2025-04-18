NHK公式サイトの番組表が17日までに更新され、既婚男性との不倫関係を「文春オンライン」に報じられたNHK畠山衣美アナウンサーが、金土日と祝日のリポーターを務める「NHKニュース7」の18〜20日のクレジットから外れた。同局番組表では「ニュース7」の「リポーター」の欄に、18日は岡崎太希、19日は狩野史長、20日は石井智也の各アナウンサーの名が記された。畠山アナは今年4月から同番組で金土日、祝日のリポーターを務めている。