ＮＡＳＡ（米航空宇宙局）が先日、ホームページで公開した火星表面の謎の?入り口?に関して、地球外生命体の新世界につながる可能性が指摘されている。ＮＡＳＡは定期的に「アストロノミー・ピクチャー・オブ・ザ・デー（今日の天文写真）」として、宇宙の驚異的な写真を公開している。先日、火星の表面の画像の一部として、画像の右上にぽっかりと開いた幅１００メートル以上の穴を公開した。この穴についてＮＡＳＡは、プ