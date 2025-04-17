牛丼チェーン「松屋」は4月22日15時、新メニュー「チーズバーガー丼」を発売する。チーズバーガーを「丼」で表現した食べ応えのある商品。価格は、並盛890円、ライス大盛980円(各税込)。一部店舗を除く全国の「松屋」で取り扱う。【あわせて読みたい】すき家に新メニュー「ナポリタン牛丼」登場、ペンネを使ったナポリタンをトッピング、「チーズナポリタン牛丼」なども同時発売、4月22日から〈松屋「チーズバーガー丼」概要〉今回