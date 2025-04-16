全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典［スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025］が2025年4月18日（金）〜4月20日（日）千葉県にある幕張メッセにて開催される。この度、世界的イベントの開催を記念し、4月16日（水）にZOZOマリンスタジアムで行われた千