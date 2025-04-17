大根のモチモチはんぺんバーガー材料（2人前）はんぺん：2枚大根：5?万能ネギ：4束新玉ねぎ：1/2個キムチ： 20gすりごま：大さじ1白だし：大さじ1片栗粉：大さじ2ごま油：大さじ2【たれ】すし酢：大さじ2しょうゆ：大さじ2豆板醤：小さじ1/2調理工程1具材を切る。（大根：細切り/万能ねぎ：小口切り/新玉ねぎ：スライス）2ボウルに?（大根・玉ねぎ）・キムチ・すりごま・白だしを入れて混ぜ、最後に片栗粉を加えて全体を混ぜる。3