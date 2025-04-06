TBSの安住紳一郎アナウンサー（51）が6日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。運転免許にまつわる“衝撃の過去”を告白した。新年度最初の放送ということもあり、「いろいろ変わることもあるようですが、私が気になったのは」と、4月1日施行の道路交通法施行規則の一部改正に伴い、自動車教習所で運転免許取得のための教習を受ける際はAT（オートマチック）車による教習