¿·¤·¤¤Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î½øÈ×¤ÏÀïÁ°¤Î¹âÃÎ¤¬ÉñÂæ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÉÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿ÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë2¿Í¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¦¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤¬¡¢¿ó¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤è¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿nature picture¹âÃÎ¸©¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿nat