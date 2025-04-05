¡Ú¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡§¥Û¥Ó¥Ã¥È¾±¡Û 4·î5Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§38,980±ß ¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¥ì¥´¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡§¥Û¥Ó¥Ã¥È¾±¡×¤ò4·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï38,980±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥»¥Ã¥È¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¦¥Ð¥®¥ó¥º¡¢¥Õ¥í¥É¡¢¥×¥é¥¦¥É¥Õ¥Ã¥ÈÉ×¿Í¡¢ÇÀÉ×¥×¥é¥¦¥É¥Õ