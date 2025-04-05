LEGO¡Ö¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡§¥Û¥Ó¥Ã¥È¾±¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¥ì¥´¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡§¥Û¥Ó¥Ã¥È¾±¡×¤ò4·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï38,980±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥»¥Ã¥È¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¦¥Ð¥®¥ó¥º¡¢¥Õ¥í¥É¡¢¥×¥é¥¦¥É¥Õ¥Ã¥ÈÉ×¿Í¡¢ÇÀÉ×¥×¥é¥¦¥É¥Õ¥Ã¥È¡¢¥á¥êー¡¢¥Ô¥Ô¥ó¡¢¥íー¥¸ー¡¢¥µ¥à¥ï¥¤¥º¡¢³¥¿§¤Î¥¬¥ó¥À¥ë¥Õ¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢111ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥ë¥Ü¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñー¥Æ¥£ー¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µÖ¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¥Ü¤Î²È¤Î´Ý¤¤¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¸¼´Ø¸ý¤«¤é½ñºØ¤ä±þÀÜ´Ö¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç³¤¨¤ë¼ê»æ¤¬¡Ö°ì¤Ä¤Î»ØÎØ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤È¥Ó¥ë¥Ü¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤³¤Î²È¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤âËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¬¥ó¥À¥ë¥Õ¤ÎÇÏ¼Ö¤ä¥É¥é¥´¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹²Ö²Ð¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤ò¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)2025 The LEGO Group. All rights reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£