¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï4·î4Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤ò½ä¤Ã¤ÆÆÁÅç»Ô¤È¤Î´Ö¤Ç·ë¤ó¤À¡¢¿·¤¿¤Ê´ðËÜ¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Ì±»ÔÌ±¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤­¤Ê°ìÊâ¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¡Ë¡Ö¡Ê¿·¶¨ÄêÄù·ë¤Ï¡ËÆÁÅç»ÔÄ¹¤Î¤´±ÑÃÇ¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡ËÂç¤­¤Ê°ìÊâ¡¢¥¹¥¿ー¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¡×¿·¥Ûー¥ë¤ÎÀ°È÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¤ÈÆÁÅç»Ô¤¬Ê¸²½¥»¥ó¥¿ーÀ×ÃÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î