°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢À¸À®AI¡ÊLLM¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò2025Ç¯3·î¤è¤ê³«»Ï¡¢Preferred Robotics¤È¶¦Æ±¤Ç½»Âð¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤è¤ê¹âµ¡Ç½¤Ê¼«Î§°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥«¥Á¥ã¥«¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤è¤ê¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ½»ÂðÆâIoT¾ðÊó¤ÈÀ¸À®AI¤òÏ¢·È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Á¥ã¥«¡×¤¬Æ°ºî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ç¥ëÅï¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡üÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢½»Âð¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡È¥«¥Á