¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¹¾Æ¬2¡§50¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¡Ê¸å5¡§40¡Ë½Ð±é¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹¾Æ¬2¡§50¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡ÙË½Áö¤ÇÈ¿¾Ê¡ÖÁ´Éô°­¤¤¡ª¡×¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤â¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï°­¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ä