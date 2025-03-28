FOSS(自由ソフトウェアとオープンソースソフトウェア)のプロジェクトは、ソフトウェアのインフラストラクチャーを一般に公開しており、ユーザーが自由にソースコードを調べたり、使用したり、再利用したりすることを可能にしています。ところが、近年はAI企業がトレーニングや検索に用いる「AIクローラー(AIスクレイパー)」がFOSSのインフラストラクチャーに負荷を及ぼしており、開発者らがさまざまな方法でAIクローラーに反撃して