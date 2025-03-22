『このマンガがすごい！』2023（宝島社刊）のオトコ編第1位にランクインするなど、漫画業界に旋風を巻き起こしている話題作『光が死んだ夏』のテレビアニメが2025年夏に放送決定！それにあわせて、エンディングテーマを担当するTOOBOEの楽曲が収録されたメインPVが公開されたほか、キャストコメント、追加キャラクターの情報も公開。さっそく見ていこう。＞＞＞繊細かつ美麗な作画と、その奥にある不気味さ！ 場面カットなどをチェ