街頭インタビューに現れたまさかの超大物が話題ドジャースカブスの開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」が18、19日に東京ドームで開催され、会場は熱気に包まれた。第2戦では大谷翔平投手が今季1号を放ち、ドジャースカブスに連勝。そんな中、試合後の街頭インタビューで登場した超大物にネットは騒然となった。テレビで一般のファンとして登場した女性が、東京ドームの球場周りでインタビューに応じ