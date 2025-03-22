どういうスラッシュ？クルマを運転する場合、さまざまな「道路標識」の意味を理解し、それに従って運転する必要があります。道路標識の中には、通行方法を限定する「規制標識」があり、無視すれば交通違反に問われることとなります。「一時停止」「駐車禁止」など、いろいろな種類があります。謎の「青いスラッシュ」標識そんな規制標識の中には、あわせて「青い斜めスラッシュ」という謎の標識とセットになっていることが