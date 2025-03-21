¿Íµ¤´á¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬È¯Çä¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼40¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü13ÅÀ¡Ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÎÐ¤æ¤¿¤«¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ°Êª¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Ì´¤¢¤Õ¤ì¤ëÊë¤é¤·¤òÉ½¸½¤·¤¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡£1985Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¿Í·Á¡¢¤ª²È¡¢²È¶ñ¡¢¤ªÅ¹¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·