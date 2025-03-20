2025年1月10日（金）放送開始予定のTVアニメ『日本へようこそエルフさん。』第11話のあらすじ・先行カット・WEB次回予告映像が公開された。『日本へようこそエルフさん。』は、まきしま鈴木の同名ライトノベルが原作。夢の中の異世界を旅する不思議な能力を持つ青年・一廣と、とある出来事から現代日本にやってきたエルフの少女マリーがそれぞれの世界を行き来し、日本の風景や美味しいものを楽しみながら魔物と戦いダンジョン攻略