³«ËëÂè2Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê19Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¾×·â¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÂè2Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï99.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.3¥­¥í¡Ë¤ò·×»þ¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ï¥Ã¥×¤Ë¤Ï½éµå99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160¥­¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤¬Äã¤á¤Ë³°¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¡£¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤éº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Â³¤¯