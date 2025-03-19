JR中央線快速電車で、2階建てグリーン車のサービスが始まりました。中央線は本数の多い路線ですが、電車が慌ただしく折り返す東京駅では“職人ワザ”が展開されています。ただ、同サービスには“強力なライバル”もいました。スピーディーな清掃作業は職人技2025年3月15日、JR中央線快速電車でグリーン車サービスがスタートしました。これまでの「無料お試し期間」が終わった現在、車内整備のための折り返し時間が短いと話題にな