¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï10Æü¡¢ÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¡Ê39¡Ë¡¢±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤¬3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£Âà¼Ò¤ò¼õ¤±¡¢ÄØ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤ò29Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÅ·»È¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×°¦Ì¼¤«¤é¤Î¡È³¨ÉÕ¤­¥±¡¼¥­¡É¤Ë´¿´î¤¹¤ë±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê2¿Í¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ÄØ¸¶¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¤Î11·î¤ËÂà¼Ò¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢17Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó