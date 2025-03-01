「剣舞」で話題になった中国ヒューマノイドロボットが人を攻撃する場面が撮影された。製作会社側は「事故だった」と釈明した。２７日の香港サウスチャイナモーニングポストによると、天津で９日に開かれた春節（旧正月）祭りで中国伝統服を着たヒューマノイドロボットが音楽に合わせて踊っていたところ、握手を求めた観覧客に頭から突っ込んだ。現場にいた進行要員がロボットを引っ張って観覧客から引き離し、けが人はいなかったと