東野幸治（57）が、2月28日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1時）に出演。「にゃんこスタースーパー3助（41）の結婚を伝えた。東野は冒頭、「にゃんこスタースーパー3助君が結婚しました！」と報告。結婚の詳細、相手には触れなかったが、最近、3助と会食したとも明かした。東野によると、番組相棒の渡辺あつむとの会食に、当初は「吉本の福山雅治」を名乗る大山英雄を呼ぼうとしたが、断られ、「ス