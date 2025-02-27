ファジアーノ岡山 サッカーJ1ファジアーノ岡山は、26日にホームで行われたナイトゲームでガンバ大阪と対戦しました。 J1でここまで1勝1敗のファジアーノ。ホームでガンバ大阪を迎え撃ちます。 ファジアーノは前半45分。コーナーキックに一美。こぼれたボールに柳貴博。ガンバ相手に先制します。 さらに、勢いに乗るファジアーノは後半3分、