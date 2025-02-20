株式会社MOTTERUは、ノートPCやタブレットを保護できるスタイリッシュなバッグをオンラインショップ含むECモールで2025年2月18日（火）から販売を開始した。また、数量限定でモニターセールも実施。最大50％OFFで購入できる。■sofumo ノートパソコンバッグ 13.0~14.0インチ 裏起毛 インナーバッグ タブレットケース PC全3色 (MOT-PCBAG01)シンプルになりすぎない、細部にまでこだわったデザインのノートPCバッグ。それぞれのケー