横綱昇進の最短記録に期待がかかる大関・大の里（24）が所属する、二所ノ関部屋にまたも“飲酒トラブル”が浮上した。【写真】未成年力士への飲酒強要が報じられた、横綱昇進に期待がかかる大の里2月20日発売の『週刊新潮』で報じられているのが、二所ノ関部屋の力士たちが登場する「動画」内容。2022年11月に開催された、大相撲九州場所の際に撮影されたとの動画が各界で波紋を呼んでーー。「動画に映っていたのは、大の里の