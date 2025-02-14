従来のフォームとの“違い”が話題ドジャース大谷翔平投手の“変化”が話題となっている。球団公式X（旧ツイッター）は大谷のキャッチボール動画を公開。ノーワインドアップでの投球に、ファンからは「フォームだいぶ違うなぁ」と驚きの声があがった。大谷は11日（日本時間12日）、アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングで、従来のセットポジションではなくノーワインドアップでキャッチボールを行っ