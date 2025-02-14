小笠原慎之介がメジャー移籍で先発ローテーションのテコ入れが必須の中日。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が2021年の最優秀防御率と最多奪三振のタイトルホルダーでもある柳裕也にスポットを当てた。まず解説者として出演した斎藤雅樹氏は「彼はいつもいいピッチングしてもなかなか勝てなかったっていうのが、もう2年ぐらい続きましたよね。ですから去年はもう辛抱が切れちゃったと言いますか、そ