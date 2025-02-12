エンゼルスのトラウト、2023年は3位→2025年は39位の衝撃米放送局「MLBネットワーク」がメジャーリーグでの「2025シーズンを前にした現役トップ100」の一部を発表。これまで何度も1位に選出されてきたエンゼルスマイク・トラウト外野手は、なんと39位に転落してしまった。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、大谷翔平投手と日米の頂上決戦と呼ばれた名勝負を繰り広げたが、それから2年で36位もランクダウ