徳島県内のアーティストが、文化の森にある施設の大きな窓ガラスをキャンバスに、作品を制作するプロジェクトが、11日から始まりました。「てみるの時間」と名付けられたこのプロジェクトはいろいろやっ「てみる」ことでアーティストの表現がより豊かになればと、県立近代美術館などが企画しました。今回は、徳島市・文化の森にある近代美術館や県立二十一世紀館の大きな窓ガラスを表現の場として抽選で選ばれた6組の