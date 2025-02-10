バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」のプレイ動画を中心に発信しているYouTuber・たろうさん（12）について、親管理とする公式Xが2025年2月8日、「小学校卒業後、中学校には通わないことを決めました」と明かした。中学卒業自体は目指すというものの、「できる限り本人のやりたいことを思い切りするのが1番いい」との考えで、同ゲームの競技に取り組むためだという。大会では、親権者または法的保護者の許可を得た