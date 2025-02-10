漫画家の倉田真由美氏が10日までにX（旧ツイッター）を更新。昨年2月に膵臓（すいぞう）がんで亡くなった夫で映画プロデューサーの叶井俊太郎さんに関する一部投稿に対し、法的措置をとることも示唆した。倉田氏は、抗がん剤治療などを拒否した叶井さんを最期まで支えた自身に対し、臆測を交えて「反医療」などの語句を用いて批判した一部ユーザーの投稿を引用。「このポスト、及びこのポストに関わるすべてのポストに警告します。