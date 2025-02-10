ヘンリー王子は、トランプ大統領がメーガン妃を「ひどい妻だ」と批判した数時間後に「道徳的性格が弱い」と反論した。英紙ミラーが９日、報じたトランプ大統領は８日にヘンリー王子が回顧録「スペア」で薬物使用の過去を暴露したことを受けて、王子を米国から強制送還するというこれまでの提案を否定し「ヘンリーはすでに妻と十分な問題を抱えている」との見解を示した。さらにはメーガン妃を「ひどい妻だ」と批判した。し