亜熱帯気候の台湾で「北極発寒波」のため気温が急降下し、一日に７８人が死亡した。中国時報など台湾メディアは９日、各地方自治体消防局の資料を引用し、８日０時から午後９時までに北部の台北で１１人、最南端の屏東で１０人、南部の台南で９人など計７８人が死亡した報じた。続いて中部台中で死亡した７人は非外傷性院外心停止（ＯＨＣＡ）状態で病院に搬送され、死亡者の年齢は５４−８９歳と把握された。台湾メディアは内政部