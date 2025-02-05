「空飛ぶクルマ」の開発およびドローン関連サービスを提供するSkyDriveは、JR東日本と連携して、JR東日本が2026年春に「小岩井農場」に開業する高付加価値型ホテル「AZUMA FARM KOIWAI」での体験のひとつとして、空飛ぶクルマの移動体験の提供に関して検討を開始したと発表した。●検討開始の背景SkyDriveは「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに、「日常の移動に空を活用する」未来を実現するべく、軽量で3人