2月1日の昼、元卓球選手の福原愛が都内のアミューズメント施設を訪れていた。【写真】「イタい…」と話題の福原愛のSNS中国のSNSで頻繁に投稿1000万円を超える黒いポルシェで到着すると、ラフな格好をした男性と、小室圭さんを彷彿とさせる長髪の男性と一緒に裏口から入っていった。「福原さんは、黒いダウンロングコートに黒いキャップをかぶった地味な服装で、大きなトートバッグ2つという大荷物を抱えていました。ちょうど