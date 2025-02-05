ベッツが米ポッドキャスト番組で大谷翔平＆フリーマンについて語ったドジャースのムーキー・ベッツ内野手が米のポッドキャスト番組に出演し、大谷翔平投手について語った。昨年のワールドシリーズで左肩脱臼の怪我を抱えながらもグラウンドでプレーし続けた姿勢は「お手本のよう」と振り返った。2日（日本時間3日）に公開された米ポッドキャスト番組「ドジャー・トーク」に出演。司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏が、ワールド