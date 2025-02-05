札幌にて実施されている冬の一大イベント「さっぽろ雪まつり」に、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」50周年&「クロミ」20周年記念デザインの雪像を展示。期間中、「マイメロディ50周年＆クロミ20周年」雪像と、隣接する「雪ミク Crystal Snow Ver.」雪像のコラボレーションによる特別なライトアップも実施されています☆ 『​2025さっぽろ雪まつり』サンリオ「マイメロディ50周年&クロミ20周年」雪像&