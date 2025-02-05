ネコリコは、秋葉原の同社オフィスにて、2025年2月14日・15日の2日間、第2回高齢者見守りサービス相談会を開催する。相談会では、高齢者見守りサービス「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」「まもりこ」を体験することができる。相談会は事前予約制、参加費無料となっている。●タッチ＆トライのみならず気になる点を直接質問可能体験できる製品は、高齢者見守りサービス付きコミュニケーションロボット「BOCCO emo LTEモ