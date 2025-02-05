結婚相談所の仮交際は最低1度はデートする決まりがありその後の関係を続けるのも断るのも自由。しかしこれを破ると違約金が発生！？ 今回は筆者が体験した驚きの結婚相談所エピソードをご紹介します。 は！？ 結婚相談所トラブル！！ 出会った彼の驚きの言い分！ 自然消滅の形を相手側の男性はねらっていたのかもしれませんがあまりにも不誠実な対応に呆れてしまいますね。 【体験者：30代・筆者、回答時期